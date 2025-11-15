18年前、タイで日本人の女性が殺害された事件で、遺族が現地を訪れ、タイ政府などに事件の早期解決などを求めました。一方、捜査機関は新たに被害者とみられる目撃情報を明らかにしました。この事件は18年前の2007年、川下智子さんがタイ北部のスコタイを観光中に首を刺されるなどして何者かに殺害されたものです。事件は今も未解決のままで、智子さんの父親・康明さんが13日、事件現場を訪れました。智子さんの父親川下康明さん