小学生サッカーのクラブチームが北信越の頂点を競う選手権大会が、きょうから射水市で開かれています。オリバースポーツフィールド射水を会場とした北信越Uー12サッカー選手権大会には、県勢4チームを含む16チームが出場しました。先月の県大会＝KNB杯県学童クラブサッカー大会で準優勝した「カターレ富山 Uー12」は石川県3位のチームを破り初戦を