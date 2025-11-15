「マクドナルド」と「グラニフ」の最新コラボレーションアイテムが、11月18日（火）から、全国の「グラニフ」店舗およびオンラインストアで発売される。【写真】迷う〜！トートバッグのデザインは全3種■人気商品や歴代ロゴをデザイン今回発売されるのは、「マクドナルド」の人気商品や歴代ロゴデザインなどをモチーフにした、遊び心あふれるアイテム全16種類。ラインナップには、マックフライポテトを大胆にプリントした