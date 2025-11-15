子育てや仕事で悩む女性、障がい者、教育格差に苦しむ人などが生き生きと暮らし、活躍できる東京をつくる――。そうした社会課題を独創性と機動力を持つスタートアップの力で解決するというプロジェクトを、東京都が2022年から実施している。「Be Smart Tokyo（東京都スマートサービス実装促進プロジェクト）」がそれである。これまで8社を採択、社会実装の支援が行われている。その中間報告会が2025年11月12日、東京都内で行われ