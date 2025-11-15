札幌・北警察署は2025年11月15日、不同意性交、性的姿態等撮影、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、札幌市豊平区に住む小学校教諭の男を再逮捕しました。逮捕されたのは、札幌市豊平区に住む小学校教諭の山田崇容疑者（35）です。山田容疑者は2025年7月29日午後4時半ごろから午後6時ごろまでの間、旭川市内にある宿泊施設で、旭川市に住む10代後半の女性とみだらな行為をするとともに、女性のわいせつな姿を撮影し児童ポル