15日にリニューアルオープンした名古屋市西区のイオンスタイルワンダーシティで、福島県産の水産物をPRするイベントが開かれました。ゴー☆ジャスさん：「福島のお魚を食べて、みんなのお口がレボリューション！」常設の販売コーナー「福島鮮魚便」は、リニューアルを機に売り場を拡大しました。いわき市出身のお笑い芸人・ゴー☆ジャスさんは「福島では年間を通し