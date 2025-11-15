横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから15日で48年。新潟市では拉致問題の解決を訴える県民集会が開かれました。当時中学生だった横田めぐみさんが北朝鮮によって拉致されてから15日で48年です。こうしたなか拉致問題担当大臣を兼務する木原官房長官が15日、めぐみさんの拉致現場を視察しました。木原稔官房長官：しっかりと１日も早いすべての拉致被害者の救出に向けて全力で臨んで参りたい。木原官房長官はその後開かれた、忘れ