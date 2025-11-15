高市内閣で経済安全保障相を務める参議院議員の小野田紀美氏が１５日、自身のＸ（旧ツイッター）でフェイクニュースに対する注意を呼び掛けた。小野田氏は【※ご注意】というタイトルとともに、自身に関する複数の動画のサムネイル画像を投稿。その上で「こういうの全部正しい情報じゃないです。私の身の上とかも適当にエッセンスだけ拾って勝手な事言ってるし他にも、『小野田がこれを言った！これをやった！』系も溢れてるよ