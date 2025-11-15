◆ラグビー▽プレシーズンマッチ（第５０回近鉄リコー定期戦）花園３８―３１ＢＲ東京（１５日・東大阪市花園ラグビー場）２０２３―２４年シーズン以来３季ぶりのリーグワン１部復帰を目指す同２部・花園（旧近鉄）は、今年で５０回目を数える同１部・ＢＲ東京（旧リコー）との定期戦を兼ねたプレシーズンマッチで、計６トライ（４Ｇ）を奪い逆転勝利を挙げた。花園は前半を５―１２で折り返すと、後半はＷＴＢ中川湧眞の２