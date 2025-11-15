◆ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国（１５日・東京ドーム）今季限りで現役引退した前中日・中田翔氏が始球式を務めた。おなじみの登場曲と共に、名前がアナウンスされると観衆からは大歓声。背番号「６」のユニホーム姿で現れると、マウンド手前から投じた鋭い一投はショートバウントに。本人は苦笑いだったが、捕手役の松田宣浩コーチがしっかりキャッチし、球場からは温かい拍手が送られた。中田氏は日本