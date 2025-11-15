桜島で、15日、大規模な噴火を想定した避難訓練が行われました。 訓練は鹿児島市が毎年行っているもので、住民や関係者らおよそ1500人が参加しました。 噴火警戒レベルが最高の5に引き上げられた想定で行われ、高齢者が入所している福祉施設も初めて参加し、入所者を介護車両などに分乗させるなど避難の手順を確認しました。 また孤立集落に避難情報を伝えたり、薬や飲み物といった物資を輸送するため、初めてドローンも