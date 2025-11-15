きょう15日は子どもたちの健やかな成長を願う七五三です。鹿児島市の照国神社は晴れ着姿の子どもらでにぎわいました。 七五三は、三歳、五歳、七歳の子どもたちの健やかな成長と健康を願う日本の伝統行事です。 秋晴れの空のもと、鹿児島市の照国神社には、色鮮やかな晴れ着の子どもたちやその家族らが参拝に訪れ、お祓いを受けたり、記念撮影したりしてにぎわっていました。 祈願のあとは、七五三らしいイラストで包まれたチョ