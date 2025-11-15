秋田朝日放送 自民党の小林鷹之政調会長が１５日、北秋田市のクマ対策の現状を視察し地元からの声に最大限応えていきたいと話しました。 自民党の小林鷹之政調会長は、北秋田市内の小学校近くの住宅地に設置されているクマの駆除のための「箱わな」を視察し、市の担当者から説明を受けました。 【自民・小林鷹之政調会長】 「市街地にこういうものを置かないといけないくらい大変なことになっているということですよね」