城下町、松本市にある神社では15日から商売繁盛や地域のにぎわいを願う祭りが始まりました。恒例の餅まきでにぎやかに始まったのは、松本市の四柱神社で15日からの2日間行われている「まつもと城下町恵比寿講しょうふく祭」と「まつもと郷土芸能まつり」です。地元商店街などでつくる実行委員会が福を招く「招福」や笑顔と幸福を組み合わせた「笑福」などの願いを込めて毎年行っているもので、境内には縁起物のほか、地元の野菜や