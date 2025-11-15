秋田朝日放送 妊娠中の女性とおなかの赤ちゃんにリラックスしてもらおうという胎教コンサートが秋田市で１５日開かれました。 ＪＡ共済連秋田が開いたコンサートには、およそ３００人が集まり東北地方を拠点に活動する音楽家など４人が奏でるクラシックの音色を楽しみました。 ゲストとして、子育てをしながら芸能活動を行う女性お笑い芸人、森三中の村上知子さんも登場しました。３３歳で妊娠し体調管理をし