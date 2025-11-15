１１日、色づいたラクウショウの林。（ドローンから、寧国＝新華社記者／曹力）【新華社寧国11月15日】中国安徽省寧国市方塘郷では、100ヘクタールを超えるラクウショウの林が初冬を迎えて赤く色づき、上空から見ると色鮮やかなパレットのような景観が広がっている。１１日、色づいたラクウショウの林。（ドローンから、寧国＝新華社記者／曹力）１１日、色づいたラクウショウの林。（ドローンから、寧国＝新華社記者／曹力）１