◇サッカー国際親善試合 日本 2-0 ガーナ (14日、豊田スタジアム)日本代表戦での接触プレーで負傷交代となったガーナ代表MFアブ・フランシス選手の状態について所属クラブが報告しました。フランシス選手は14日の日本代表戦の後半、後方からブロックに入った際に日本代表の田中碧選手の振った右足と絡まり接触、その後プレー続行が難しくなり、担架に運ばれ途中交代となりました。フランシス選手の所属先であるフランス1部リーグの