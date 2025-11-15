「大相撲九州場所・７日目」（１５日、福岡国際センター）横綱大の里は宇良を下し、初日から無傷の７連勝とした。動く宇良に手を焼きながらも最後は上手捻りで勝利した。前日に初黒星を喫した前頭十二枚目藤ノ川は、翔猿を押し倒し、義ノ富士は平戸海との熱戦を制して１敗を死守。関脇安青錦も高安の激しい攻めを凌ぎ、最後は寄り切って１敗を守った。朝紅龍は錦富士、時疾風は朝乃山に、熱海富士は金峰山に敗れて２敗目に