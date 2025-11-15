モンテディオ山形は15日、MF坂本亘基(26)が入籍したことを発表した。相手は一般人のため、氏名や年齢などの公表は差し控えるとしている。坂本はロアッソ熊本、横浜FCを経て2024年に山形へ。今季J2リーグ戦では現在29試合に出場し、3ゴールを記録している。クラブ公式サイトを通じて「私事で恐縮ですが、この度、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました。信頼おけるパートナーと共に、今後もお互いを支え合ってい