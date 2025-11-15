サザンオールスターズのLive Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』が11月19日（水）にリリースされる。本作の完全生産限定盤に同梱されるBonus DISCから、「夢の宇宙旅行」のパフォーマンス映像が公開となった。Live Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』には、オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を引っ提げて行われた全国13箇所26公演にわたるアリーナ＆ドームツアーの模様