11月14日、トークバラエティ番組『A-Studio＋』（TBS系）が放送された。ゲストに女優の井川遥が登場し、その美貌が反響を呼んでいる。「笑福亭鶴瓶さんとKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔さんがダブルMCを務め、ゲストの素顔に迫る番組で、井川さんが登場するのは初めてでした。この日から公開された映画『平場の月』に出演しており、今回は宣伝を兼ねての出演でした。幼少期の思い出や、23年来の親友で俳優の板谷由夏さんが井川さんの素