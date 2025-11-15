2番手として登場したのはPsycho le Cému。1999年に結成してから四半世紀、常にコンセプチュアルなライブを展開してきた彼らは、荘厳なオープニングSEで幕開けたこの日も＜CROSS ROAD Fest＞でしか成立し得ない特別すぎる物語を用意してくれた。◆ライブ写真「それでは、Psycho le Cémuの世界へいざなおう！」というアナウンスに続き、魔王を討つための勇者として5人はステージに登場。「あのSHAZNA王国を滅ぼした魔王を