阪田マリンエッセイ『時游性活〜ネオ昭和の魅力〜』を無料で読む皆さん〜おはこんばんちわ☆阪田マリンです。秋が来ましたねぇ、夜冷え込みますね〜。と！いう事で、早すぎると思いますがもうこたつを出しましたよ（笑）こたつで食べる皆様のおすすめフードはなんですか？？ 鍋？ カニ？ お煎餅？ お餅？私はみかん！12月になるとこたつの上にみかんが沢山入ったカゴが置かれるのですが、私は毎年夢中で食べまくり、いつも手足が真