ごみ拾いとスポーツを融合したイベント「スポGOMI in NAGASAKI」が15日、波佐見町で開かれました。 （参加者） 「ごみ拾いは、スポーツだ～！」 波佐見町の鴻ノ巣公園で開かれた「スポGOMI in NAGASAKI」。 ごみ拾いを競技化した日本発祥のスポーツで、拾ったごみの種類や重さに応じて獲得したポイントを競います。 今回は19チーム69人が参加し、計51キロのごみを拾いました。 （参