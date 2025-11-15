格闘家の安保瑠輝也が１５日、自身のＸを更新。１６日に開催される「ＯＮＥ」の日本大会（有明アリーナ）でのグレゴリアン戦が実施されることを報告した。この日の計量で安保は失敗していたが、「グレゴリアンにファイトマネーから３０％支払い明日の試合は正式に成立しました。漢気グレゴリアンありがとう」とつづった。過去に計量失敗したら「格闘家を辞める時」と話していたこともあり、真偽不明ながら「明日は俺の引退試合