阪神・川崎俊哲内野手が１５日、兵庫・西宮の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸３００万円から現状維持でサインした（金額は推定）。２４年育成ドラフト４位で入団。ルーキーイヤーは２軍で４８試合に出場し打率１割４分３厘、０本塁打、１打点だった。「一番は技術不足だった。なかなか試合も出られなくて。打撃に一番自信があったんですけど、なかなか通用しなくて、プロの壁にぶつかった。試行錯誤してバッティング