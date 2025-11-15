楽天にドラフト４位指名された学法石川・大栄利哉捕手（１８）が１５日、福島県内で入団交渉を行い、契約金３５００万円、年俸５５０万円（金額はいずれも推定）で契約合意した。同校の佐々木順一朗監督から、ドラフト翌日に「ここからだからな」と声をかけられ、身が引き締まった思いだったという。「本当にその通りだと思って、喜ぶのはやめてしっかり練習に励んできた」。ドラフト指名がゴールではなくスタートだと改めて実感