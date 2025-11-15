ファミリーマートは、米大リーグで3年連続MVPに選出された大谷翔平選手をアンバサダーに起用したおむすびカテゴリーのさらなる活性化を目指す。キーワードは「おいしさ、新次元へ。」。約20億円を追加投資して“ふわうま製法”のラインを増強し、対象のラインアップを拡充した。18日から新テレビCMを放映するほか、ぼんご監修の贅沢「ごちむすび」なども新発売して盛り上げる。14日に発表会を開催。今年は大谷選手を起用したお