映画「ショーシャンクの空に」（1995年）などで知られる俳優モーガン・フリーマン（88）が、自身の声を無断で模倣するAI技術に対し、法的措置を講じている。モーガンの深く特徴的な声は広く知られており、無許可で複製されることに強い不快感を示している。 【写真】話題のAI女優ティリー・ノーウッド映像でのリアリティはあるが、演技はどうする 英「ガーディアン」紙の取材に