アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が16日に開催する「ONE173」（有明アリーナ）の前日公開計量が、15日に有明アリーナで行われた。女性選手たちが日本大会を彩る。第2試合でマッチメークされたアトム級MMAワンマッチ平田樹VS澤田千優。計量イベントで平田は笑顔でハートマークを見せた。対して澤田もダブルピースでポーズを取った。フェースオフ後の記念撮影でも平田はアピールを続けた。第6試合では