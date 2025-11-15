１５日午前、人民英雄紀念碑に献花するワチラロンコン国王。（北京＝新華社記者／劉彬）【新華社北京11月15日】国賓として訪中したタイのワチラロンコン国王は15日午前、北京の天安門広場を訪れ、人民英雄紀念碑に献花した。