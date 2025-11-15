ライトアップが始まった栃木県日光市の「華厳の滝」＝15日夕日本三名瀑の一つ、栃木県日光市の「華厳の滝」で、毎年恒例のライトアップが15日始まった。中禅寺湖から97メートル下の滝つぼに一気に流れ落ちる水の姿が、投光器で白く照らされた。24日まで毎日、日没ごろから午後7時まで実施される。東京都八王子市から夫婦で訪れた乙出拓也さん（55）は「奥日光には毎年来ているが、ライトアップを見たのは初めて。暗闇の中で落