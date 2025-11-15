大の里（右）が上手ひねりで宇良を下す＝福岡国際センター大相撲九州場所7日目（15日・福岡国際センター）ただ一人全勝の横綱大の里は宇良を上手ひねりで退けた。横綱豊昇龍は玉鷲を寄り切って5勝目。大関琴桜は若元春の上手投げに屈し、5敗目を喫した。新関脇安青錦は小結高安を寄り切り、6勝目を挙げた。高安は3敗。関脇王鵬は霧島に押し倒されて3勝4敗、小結隆の勝は若隆景に送り出されて6敗となった。大の里を1差で追う