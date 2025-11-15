日本とトルコの友好関係が始まって2025年で135周年となります。名古屋市中区の大須商店街では15日、記念の音楽祭が開かれました。地元の音楽団体が琴や和太鼓などのパフォーマンスで来日を歓迎すると、トルコの楽団は伝統的な楽器を使った軍歌などを披露し、商店街は活気に包まれました。国際交流音楽祭実行委員会 麗明佑美香実行委員長：「音楽や文化を通して平和に、お互いに心が通じ合えたらいいなと」