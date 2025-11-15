11月14日、『第76回NHK紅白歌合戦』の出場者が発表された。注目を集めたのは、2年連続で紅白に出場していないSTARTO ENTERTAINMENT社のアーティスト。【写真】まるで別人…Snow Man目黒蓮、デビュー前の貴重なプライベート姿Snow Manは「出場見送り」「2023年にジャニー喜多川氏の性加害問題が取り沙汰されて以降、NHKはSTARTO社所属タレントの起用を見合わせてきました。2024年10月に起用再開が発表されたものの、紅白への出場