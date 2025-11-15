¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÀ¸¤­»Ä¤ê¤Ë¸þ¤±¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄ(C)Getty Images»Ä¤ê3Àï¤Ç¡È²ÄÇ½À­¡É¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë³ÑÅÄÍµµ£¤Îµî½¢¤¬ÍÉ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÎF1¤¬¤¤¤è¤¤¤è²Â¶­¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÏÍèµ¨¥·¡¼¥È¤Î³ÎÄê¤Ç¤­¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥àÀï¤Î´Î¤È¤Ê¤ë¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁªÄê¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤