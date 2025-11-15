名古屋市中区錦で営業停止の処分を受けていたにもかかわらず、キャバクラを営業したとして、経営者の男が逮捕されました。風俗店経営・若槻城(27)容疑者は15日午前0時すぎ、中区錦3丁目のキャバクラ「Club Zip」で、営業停止の処分を受けていたにもかかわらず営業した風営法違反の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと、若槻容疑者の店は閉店時間の制限を守っていなかったとして、14日に2回目となる120日間の営業停