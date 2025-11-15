ÇÐÍ¥¡¦°¥ÀîæÆ(64)¤¬15Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿1988Ç¯¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¤¬¼ç±é¡£Ä¹Þ¼¤¬¼çÂê²Î¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤âÃ´Åö¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¡£Ä¹Þ¼¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤â¸À¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°¥Àî¤Ï¡¢Æ±ºî¤ÇÄ¹Þ¼±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¼ËÄï¤ò±é¤¸¤¿¡£Ä¹Þ¼¤È