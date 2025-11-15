¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Î»ÈÍÑ¤È¿´ÉÔÁ´¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë/MementoJpeg/Moment RF/Getty Images¡ÊCNN¡Ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¥µ¥×¥ê¤ÎÄ¹´ü»ÈÍÑ¤Ï¡¢¿´ÉÔÁ´¥ê¥¹¥¯¤Î¾å¾º¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¿·¸¦µæ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¤³¤ì¤Ï¡¢¿çÌ²Êä½õºÞ¤È¤·¤Æ¥á¥é¥È¥Ë¥ó¥µ¥×¥ê¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ïº£¤¹¤°¤ä¤á¤ë¤Ù¤­¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËýÀ­Åª¤ÊÉÔÌ²¤òÊú¤¨¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ò£±Ç¯°Ê¾åÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤