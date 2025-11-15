¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¤¬£±£µÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍ­µÈ¤¯¤ó¤ÎÀµÄ¾¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ë½Ð±é¡££²£°Âå¤ÎÉÏË³¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Î°æ¿¹Èþ¹¬¤é¤È¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶ðÂô¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÆþÅ¹¤·¤¿Í­µÈ¡£Ç¯µ¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿Æ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°æ¿¹¤¬¡Ö¾ì½ê¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Í­µÈ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¡£ÀÎ¡Ê¶á½ê¤Ë¡Ë¥´¥ë¥´¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤Æ¡¢¤³¤³¤Ï¤è¤¯¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¥´¥ë¥´¤µ¤ó¤Ë¡£¤³¤ÎÊÕ¥Õ¥é¥Õ¥é¤·