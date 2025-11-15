¥Û¥ó¥À¿·CR-V¡ª¥Û¥ó¥À¤Î¥á¥­¥·¥³Ë¡¿Í¤Ï2025Ç¯10·î3Æü¡¢¥ß¥É¥ëSUV¡ÖCR-V¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó650Ëü±ß¤«¤é¡ªCR-V¤Ï¾èÍÑ¼Ö´¶³Ð¤ÎÁö¹ÔÀ­Ç½¤È¹â¤¤µ¡Ç½À­¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥é¥¤¥È¤ÊSUV¤È¤·¤Æ1995Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¡¢¸½ºß¤ÏÀ¤³¦ÀïÎ¬¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2022Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥Û¥ó¥À¡É¿·¡É¡ÖCR-V¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê33Ëç¡Ë