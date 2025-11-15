■近代五種アジア選手権2025（15日、愛知県・安城市総合運動公園）近代五種のアジアNo.1を決めるアジア選手権が愛知県安城市で開催され、昨年のパリオリンピック™で日本勢初の表彰台となる銀メダルを獲得した佐藤大宗（32）が、男子決勝で銅メダルに輝いた。同大会は、来年名古屋市で開催されるアジア競技大会（9月19日〜10月4日）の選考も兼ねており、佐藤は代表入りへ大きく前進した。“キング・オブ・スポーツ”と呼ばれ