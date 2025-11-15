¡Ö¾ã³²Ç¯¶â¤ÎÀ©ÅÙ¤ä¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢À¸³è¤¬¤º¤¤¤Ö¤ó³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ã³²¤È¸þ¤­¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ÅÙ¡¦¼êÅö¡¦³ä°ú¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤¬¸º¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÚÌ¡²è¡Û¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡©¡×²ÈÂ²¤Î¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Ç¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ADHD¤È¸þ¤­¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤Îµ­Ï¿¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤òÊú¤¨¤ë30Âå¤Î¿¹±Ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤È½µ3Æü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ã³²