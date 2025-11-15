¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ÇÉâ¤«¤Ö¥·¥ç¥Ã¥Èº£Ç¯8·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¤ÎÅÅ·âº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿¤¬Èþ¤·¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿å¤ÎÃæ¤ÎÍÉ¤é¤®¤Ï¡¢»£±Æ¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÈï¼ÌÂÎ¤Î¸ÆµÛ¤äÂÎ²¹¤ËÆ±Ä´¤·¤Ê¤¬¤é·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æó³¬Æ²¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼Ì¿¿²È¤ÎÎëÌÚ¿´¤µ¤ó¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ËÉâ¤«¤ÖÆó³¬Æ²¤¬¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤±