±ð¤ä¤«¤Ê¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤ò¤ª¤í¤·¤¿¤ª¾îÍÍÉ÷½÷Í¥¤ÎºùÅÄ¤Ò¤è¤ê(22)¤¬ÃãÈ±¤«¤é¹õÈ±¤ØÊÑ¿È¡Ä¡£È±¿§¤òÊÑ¤¨Ä©¤ó¤ÀÀ©Éþ»Ñ¤Ë¡ÖÁ´Á³³ØÀ¸¹Ô¤±¤ë!¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³ØÀ¸Éþ¤Î¹õÈ±¥Ï¥Á¡£¹õÈ±¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤È¡¢¥í¥ó¥°¤Î¹õÈ±¤ò¤ª¤í¤·¤¿À©Éþ»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤¹¤ëºùÅÄ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£ÉáÃÊ¤ÏÃãÈ±¤Î¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡¢ºùÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡Ö