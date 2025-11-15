¡Ö12²óÌÜ¤Î·ëº§µ­Ç°Æü¤ÎÎ¹¹Ô¡×¥°¥é¥¹¤òÊÒ¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡Ä¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬49ºÐ¤Ë¡Ä¡£ºÊ¤ÈÍá°á»Ñ¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÊ¡¦·ë²Ö»Ò¤È12²óÌÜ¤Î·ëº§µ­Ç°Æü¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î·ë²Ö»Ò(42)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÆØ»Î¡£8ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢3ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È¶¦¤ËÀÄ¿¹¤Ø²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿ºÝ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä