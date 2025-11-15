¢£Á´¹ñ¤Î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÅ·µ¤°ÜÆ°À­¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Á´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹­¤¯¹Ô³ÚÆüÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸á¸å¤Ï¹âµ¤°µ¤¬Åì¤ØÎ¥¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï¡¢¤·¤À¤¤¤ËÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬¶á¤Å¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï±À¤¬¹­¤¬¤ê¡¢Ìë¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Ç±«¤Î¹ß¤ê½Ð¤¹½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Îµ¤²¹¤Ï15Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«Äã¤¯¡¢À¹²¬¤Ç-1¡î¡¢Ä¹Ìî¤Ç1¡î¤Ê¤É¡¢ÆâÎ¦¤ÏÉ¹¤¬Ä¥¤ëÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅì³¤