「徳山クラウン争奪戦・Ｇ１」（１６日開幕、徳山）吉田裕平（２８）＝愛知・１１７期・Ａ１＝が気持ちを切り替えて参戦してきた。前節のＧ１・まるがめ周年では、エンジンに恵まれず予選敗退に終わってしまった。だが、今節に引き当てた４０号機は２連対率３６％で優出１回と実績のあるエンジンで「パワー自体は悪くない。伸び寄りでスリットは余裕があった。直線寄りかな。バランスを考えたら中堅」と手応えはまずまずだ。