ÙÇÃ×ÌäÂêÃ´ÅöÁê¤ò·ó¤Í¤ëÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£±£µÆü¡¢¿·³ã»Ô¤òË¬¤ì¡¢²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬ËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ï£±£³ºÐ¤À¤Ã¤¿£±£¹£·£·Ç¯£±£±·î£±£µÆü¡¢Ãæ³Ø¹»¤«¤é¤Î²¼¹»ÅÓÃæ¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¡£ÌÚ¸¶»á¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î²¼¹»·ÐÏ©¤«¤é¶á¤¯¤Î³¤´ß¤Þ¤Ç¤Î¸½¾ì¼þÊÕ¤ò¡¢¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÄï¤ÎÂóÌé¤µ¤ó¤é¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤¿¡£»ë»¡¸å¡¢µ­¼ÔÃÄ¤Ë¤Ï¡Ö´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤ÇÂçÊÑÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤â°ä´¸¤Ë»×¤¦¤·¡¢µö¤»¤Ê¤¤¤³¤È