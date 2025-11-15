¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ¼·ÆüÌÜ¡þ15Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ­¤¬Ä¹²á¤®¤ë¡È°µÅÝÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Î20ºÐÎÏ»Î¿ÈÄ¹189¥»¥ó¥Á¤È¡È°µÅÝÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ò¸Ø¤ë20ºÐ¥¤¥±¥á¥óÎÏ»Î¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÇË²õÎÏÈ´·²¤ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¸Ô²¼²¿¥»¥ó¥Á¡©¡©¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤Æ¥¸¥§¥é¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÎÏ»Î¤È¤ÏËë²¼»°½½¶åËçÌÜ¡¦ÊÆÂôÎ¶¡Ê¶­Àî¡Ë¡£»³·Á¸©ÊÆÂô»Ô½Ð¿È¡¢Ê¿À®17Ç¯¡Ê2005Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Î20ºÐ¤Ç¡¢ºòÇ¯¸Þ·î¾ì½ê¤ÎÁ°ÁêËÐ